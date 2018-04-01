الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي وحماية الشخصيات تعلن استعادة قوتها في حماية البعثات الدبلوماسية

بنغازي 01 أبريل 2018 (وال)- قال رئيس وحدة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للأمن الدبلوماسي وحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة: إن الوزارة بدأت في استعادة قوتها في حماية البعثات الدبلوماسية، بالتكليفات الأمنية التي تمت من الجهات الأمنية والعسكرية العليا.

وأكد إبراهيم الحوتي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – أن الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي وحماية البعثات الدبلوماسية، مهمتها المحافظة على أرواح البعثات الدبلوماسية، بينها السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا فرانك بيكر .

وأضاف الحوتي أن الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي وحماية البعثات الدبلوماسية، نجحت في تأمين بعثة الوفد الأمني رفيع المستوى من شرطة الإنتربول الدولي التابع للأمم المتحدة، في أثناء زيارتهم لبلدية بنغازي.

وأوضح الحوتي أن مدير الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي العقيد زياد نصر طالب جميع أعضاء الأمن الدبلوماسي وخاصة القسم التنفيذي الذي يتمثل في تشكيل حماية الشخصيات الدبلوماسية بقيادة النقيب دكتور المعتز بالله الذابلة، إلى العودة للعمل الوقائي الأمني الدبلوماسي، لإعادة بنائه الأمني، المتمثل في الإدارة العامة .

وأشار الحوتي إلى أن مدير الإدارة العامة شدد مطالبته وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، بإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي، متمثلة في البلدان الإقليمية والعربية والإفريقية والآسيوية، من أجل فتح السفارات في المدن الليبية التي تتبع الحكومة الليبية المؤقتة الشرعية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، المنبثقة عن مجلس النواب، وبقيادة سيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر . (وال- بنغازي) س خ / ر ت

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