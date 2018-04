المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عن تمديد فترة حملة تطعيم فيتامين A، حتى الخميس المقبل، 5 أبريل الجاري.

وبينت الوزارة في منشور لها اليوم الأحد، أن قرار التمديد جاء لتمكين أولياء الأمور من تطعيم أبنائهم الذين لم يتناولوا الجرعة بعد، وتحديدًا من مواليد 01/01/2013 إلى مواليد 31/08/2017.

