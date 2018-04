إصابة «الشركسي» أثناء القبض عليه من قبل غرفة العمليات الأمنية مصراتة

المتوسط:

أكدت مصادر مُطلعة لصحيفة «المتوسط»، إصابة عصام صافار الشركسي، أثناء عملية القبض عليه من قبل غرفة العمليات الأمنية المشتركة- المؤقتة مصراتة، بإطلاق ناري ليلة أمس السبت، في مدينة مصراته بعد صدور أمر القبض عليه من قبل النائب العام.

يشار إلى أن «صافار» مواليد مدينة مصراتة 1976 داعم للجماعات الإرهابية وله صلة بهم ومتهم في عده قضايا تتعلق باﻹرهاب ومحرض ضد القوات المسلحه الليبية والأجهزة الأمنيه في مدينة مصراتة.

