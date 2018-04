«النهر الصناعي بغريان» يعلن الانتهاء من صيانة الخط الرئيسي  

المتوسط

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم بمنطقة غريان، الانتهاء من عمليات الصيانة بالخط الرئيسي للمنظومة، ووصول المياه إلى منطقة الهيرة.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز، في بيان، أنه فور وصول المياه للمحطات مع ارتفاع ضغط المياه سيتم استئناف الضخ لخزان أبوزيان من جديد.

وأشار البيان، إلى أن العملية الضخ قد تحتاج يومان أو ثلاثة للحصول على منسوب ممتاز وفتح الشبكة الداخلية، مرجحا أن يتم إعادة فتح الشبكة يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.

وكان الخط الرئيسي قد تعرض لبعض الاعتداءات وكذلك تعرض لبعض الأعطال الفنية، وتم البدء في تعبئة الخط منذ يوم الأربعاء الماضي، ووصلت المياه منطقة الهيرة وينتظر وصولها لمحطات الضخ بالرابطة.

