انطلاق دورة تدريبية في الخط العربي لموظفي محكمة استئناف طرابلس

انطلقت اليوم الأحد 1 أبريل 2018م بمقر جمعية الدعوة بطرابلس، الدورة التدريبية الخاصة برؤساء الأقلام والكتبة التابعين لمحاكم استئناف طرابلس، وذلك لاكتساب المهارات الوظيفية بين العاملين في كلا الجانبين، وذلك وفقًا لما أفادت به وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأضافت «الوزارة»، خلال بيانٍ لها، أنَّ الدورة تتمحور حول تحسين الخط العربي وتطوير مهارات الكتابة باللغة العربية وإعداد التقارير وفن الاختزال والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار التعاون المؤسسي المشترك بين وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية.

