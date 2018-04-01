هيئة الأوقاف: 18 إبريل موعدا لتسجيل كبار السن لأداء الحج

أعلنت إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، الأحد فتح باب التسجيل لأداء مناسك الحج للموسم الحالي لفئة كبار السن من مواليد ما قبل،1941 ابتداء من 18 أبريل الجاري.

وأفادت الهيئة، في بيان على صفحتها الرسمية، أن فترة التسجيل للفئة المذكورة ستستمر عشرة أيام، موضحة أنها خصصت الموقع الالكتروني www.ehal.gov.ly لتسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج من كبار السن.

وأوضح البيان أن آلية اختيار حجاج كل منطقة ستكون إلكترونياً، محددة الأول من مايو المقبل موعدا لإجراء “القرعة” الالكترونية، وفقا للنسبة المقررة لهذه الفئة العمرية.

يشار إلى أن إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وضعت آلية في وقت سابق لإعطاء فرصة لكبار السن ممن لم يسبق لهم الحج سابقا لأداء فريضة الحج هذا العام.

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