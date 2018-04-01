صحيفة أمريكية : السنغال تقرر ترحيل سجينين ليبيين سابقين في غوانتانامو إلى ليبيا

قالت صحيفة انتر سبت الأمريكية، إن السنغال تعتزم ترحيل سجينين ليبيين سابقين في غوانتانمو إلى ليبيا، وهما عمر خليفة محمد أبو بكر، وسالم عبد السلام الغريبي، في الثالث من هذا الشهر، واللذين تم نقلهما من غوانتانامو إلى السنغال عام 2016، ومنحتهما اللجوء الإنساني .

وأضافت الصحيفة أن السنغال أبلغت السجينين الأربعاء الماضي بقرار ترحيلهما إلى ليبيا.

يذكر أن وثائق عسكرية أمريكية نشرتها وسائل إعلام أجنبية أشارت إلى اتهام الاثنين بعلاقتهما بتنظيم القاعدة، فضلا عن الاشتباه في انتمائهما لجماعة إسلامية ليبية متشددة، وقد اعتقل الاثنان في عمليتين منفصلتين في باكستان، واحتجزا في غوانتانامو منذ 2002.

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