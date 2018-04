المتوسط:

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري، ظهر اليوم الأحد بديوان المحاسبة مع “خالد شكشك” رئيس ديوان المحاسبة، وبحضور “طاهر سركس” وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة “ميلود الرجباني” المستشار المالي بالمجلس الرئاسي، وبحضور مدراء إدارات ديوان المحاسبة.

وحسب بيان صادر اليوم باسم المجبري، تناول الاجتماع مناقشة كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم (1944) المؤرخ في 28-3-2018 بشأن قرار المجلس الرئاسي رقم (363) لسنة 2018.

The post نائب بالمجلس الرئاسي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية