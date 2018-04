بدء تجهيز صالات وغرف الجراحة بمستشفى الهواري في بنغازي

خاص- المتوسط

بدأت أعمال تجهيز صالات وغرف العمليات الجراحية وذلك بعد صيانة الدول الأول في مستشفى الهواري ببنغازي، وذلك عبر الدعم المقدم من شركة ليبيانا للهاتف المحمول للمستشفى.

وقال مدير مكتب الاعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، في تصريح خاص لـ “المتوسط” أنه سيتم العمل في القريب العاجل على فتح باب إجراء عمليات جراحية عامة للمرضى كافة المترددين على المستشفى.

وأضاف العريبي أنه جرى، اليوم الأحد، البدء في تجهز صالات غرف الجراحة العامة، وذلك بحضور مدير عام المستشفى “عمران الشعاب الفيتوري” و رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى “جمعة الفيتوري” و عدد من أطباء الجراحة العامة و مدير إدارة تجهيزات المعدات الطبية ومدير إدارة الشؤون الفنية و الهندسية.

