مركز علاج وتشخيص العقم بالجبل الأخضر يطلق مشروع المحاضرات العلمية

بدء المركز الوطني التعليمي لعلاج وتشخيص العقم بالجبل الأخضر بمدينة البيضاء إطلاق مشروع المحاضرات العلمية الخاصة بالتوعية الطبية للمهن الطبية من أطباء وأطباء مساعدين مختصين في علاج أمراض العقم وتشخيصه .

وفي تصريح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية قال رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالمركز “نصر الدين القطعاني” أن المركز أطلق هذا المشروع في إطار رؤيتنا في مواكبة كل ما هو جديد بمجال امراض الخصوبة وعلاجات العقم وذلك حتى يتسنى تقديم كل الإمكانيات المتاحة للتشخيص لدى المرتادين للمركز .

وأضاف القطعاني بأن المركز كلل بنجاح مجموعة من الحالات التي أستعصى علاجها مسبقاً ومن بين أخر حالة والتي كانت متأخرة.

لسبع سنوات دون حدوث حمل الأمر الذي شاء الله أن يحدثه بعد زيارة الحالة للمركز ومتابعتها من قبل الدكتور المشرف عليها .

يذكر أن المركز قد تم إعتماده وفق قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رقم (353) لسنة 2016 ليكون مركزاً رسمياً .

تابعاً للدولة يضم مجموعة متخصصة في تشخيص وعلاج أمراض العقم .

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