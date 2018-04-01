الاعلان عن بدء التسجيل الالكتروني لاداء فريضة الحج لموسم 2018

قالت لجنة رعاية موسم الحج التابعة لحكومة الوفاق إنها بدات التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للموسم 1439هـ، وذلك بداية من يوم الأثنين الموافق 02 . أبريل و إلى غاية يوم الخميس 16 أبريل من نفس السنة .

وقدد حددت اللجنة، في بيان صادر، شروطا للمتقدم من بينها “أن يكون المتقدم لأداء الفريضة من مواطني الدولة الليبية” وأن “لايقل عمره عن 40 سنة ويستثنى المرافق من هذا الشرط” وأن “يكون قادرا صحيا ومثبتا ذلك بشهادة صحية معتمدة” وأن “يقبل السفر والإقامة وفقا لما تقتضيه الإجراءات اللازمة” وأن “لا يتم تسجيل النساء إلا برفقة محرم” وأنه “يتم دفع رسوم تكاليف الحج بموجب صك مصدق”، مضيفة أن القرعة ستجرى يوم 30 أبريل القادم.

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