آمر اللواء السادس : قلعة سبها تعرضت لقصف عنيف من قبل فلول المعارضة التشادية

قال أمر اللواء السادس التابع للقيادة العامة للجيش العميد خليفة عبدالحفيظ إن مبنى القلعة التاريخية بالمدينة تعرض للقصف الليلة البارحة من قبل العصابات التشادية.

وأشار عبدالحفيظ في تصريح لصحيفة المرصد إلى أن القلعة تعرضت الليلة الماضية لقصف عنيف من قبل فلول المعارضة التشادية فى محاولة لإخضاع اللواء المستقر بداخلها مما أدى لانهيارات فى عدة أنحاء من جدرانها وبرجها الغربي.

ودعا العميد عبدالحفيظ أعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني فى سبها إلى الخروج في بيان فوري للتنديد بهجمات ” العصابات التشادية ” مؤكدا تصديهم لهم دفاعا عن المقر والقلعة مضيفا بأن العصابات التشادية تجمعت الليلة الماضية حول المعسكر وقلعة سبها التاريخية بأعداد كبيرة وتوعدت بالهجوم على مقر اللواء .

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