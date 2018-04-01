وزير التعليم يحضرالاحتفال بتخريج طلبة الدفعة 36 بكلية الصيدلة

عين ليبيا

أقيمت بكلية الصيدلة جامعة طرابلس صباح اليوم السبت احتفالية تخريج الدفعة السادسة والثلاثين لطلبتها من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير، بحضور كل من وزير التعليم الدكتور”عثمان عبدالجليل”، رئيس الجامعة الدكتور “نبيل النطاح”، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية “محسن أبو سنينة”، مدير إدارة الملحقيات والموفدين السيد” محمد العتوق”، بالإضافة لوكيل الجامعة للكليات الطبية، عدد من عمداء الكليات بالجامعة، عميد وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة، وكذلك رؤساء الأقسام والموظفين، الطلبة الخريجين وأولياء أمورهم.

الاحتفالية التي حضرتها مستشارة النائب” أحمد معيتيق”، للشؤون الخدمية الدكتورة” هند شوبار”، ألقيت خلالها عديد الكلمات التي أشادت بالمبادرة التي تقوم بها الكلية لتكريم الخريجين كل عام للتأكيد على جودة مخرجاتها التعليمية.

ودعا الحضور في كلماتهم الخريجين إلى العمل والمثابرة للمساهمة في تطوير الصناعات الدوائية والمراكز البحثية في ليبيا للارتقاء بهذه المهنة السامية والنبيلة.

وأكدوا على أن كليات جامعة طرابلس منارات علمية استطاعت طيلة العقود الماضية تخريج كفاءات مشهود لها بالمهنية في مجال تخصصها بالداخل الخارج.

فيما أعلن الخريجون والخريجات بأنهم سيحافضون على شرف المهنة، ويعملون بكل جد واخلاص من أجل الرقي بها، والعمل على دعم الخدمات الصحية في مجال الصيدلة وتصنيع الدواء.

كما تم خلال الاحتفالية توزيع الشهائد على الخريجين الذي حصدوا نتاج الجهود التي بذلوها خلال السنوات الماضية ، وتقدموا بآيات الشكر والعرفات للأساتذة الذين لم يبخلوا عليهم بالمعلومة والنصيحة حتى يكونوا عناصر فاعلة ومعاول للبناء والتنمية.

يذكر أن الخريجين منهم عدد 27 طالب ماجستير، عدد 60 تحصلوا على درجة البكالوريوس من ضمنهم التراتيب الثلاثة الأولى من خريجي العام 2017.2016.

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