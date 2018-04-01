شكري : القمة العربية المقبلة ستناقش قضية الإرهاب سواء فى سورية أو ليبيا أو اليمن

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري ستناقش قضية الإرهاب، والتأثيرات التى نتجت عنها سواء كانت فى سورية أو ليبيا أو اليمن باعتبارها قضية تهتم بها الدول العربية ونشهد آثارها المدمرة فى الساحة العربية حسب قوله.

وأكد شكري، فى مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم، أن الجهود التى تبذلها مصر لحماية مواطنيها من الإرهاب سواء فى العمل العسكري القائم فى سيناء أو فى حماية حدودها الغربية من تسلل العناصر الإرهابية، هى أمور تجعل من هذه القضية فى مقدمة اهتمامات الدول العربية.

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