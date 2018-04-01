المتوسط :
أفادت مصادر مطلعة عزم رئيس الحكومة المؤقتة” عبدالله الثني” إجراء زيارة ، غدا الأثنين، إلى مدينة طبرق .
و رجح المكتب الإعلامي لعميد بلدية طبرق أن يقوم الثني بزيارة إلى مجلس النواب ثم الذهاب إلى مقر البلدية .
و في سياق متصل أفاد مدير الأمن بمديرية أمن طبرق عقيد “ميلود جواد” أن المديرية عقدت اجتماعا موسعا ضم عدد من أعضاء المديرية ومساعد الشؤون الأمنية ورؤساء الأقسام والوحدات والمراكز التابعة للمديرية و ذلك لبحث تأمين زيارة الثني إلى طبرق.
The post زيارة مرتقبة لــ “الثني” إلى مدينة طبرق appeared first on صحيفة المتوسط.
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