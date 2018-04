المتوسط :

أفادت مصادر مطلعة عزم رئيس الحكومة المؤقتة” عبدالله الثني” إجراء زيارة ، غدا الأثنين، إلى مدينة طبرق .

و رجح المكتب الإعلامي لعميد بلدية طبرق أن يقوم الثني بزيارة إلى مجلس النواب ثم الذهاب إلى مقر البلدية .

و في سياق متصل أفاد مدير الأمن بمديرية أمن طبرق عقيد “ميلود جواد” أن المديرية عقدت اجتماعا موسعا ضم عدد من أعضاء المديرية ومساعد الشؤون الأمنية ورؤساء الأقسام والوحدات والمراكز التابعة للمديرية و ذلك لبحث تأمين زيارة الثني إلى طبرق.

The post زيارة مرتقبة لــ “الثني” إلى مدينة طبرق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية