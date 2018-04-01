إنشاء أول نقابة للأطباء في الزنتان

أعلن مدير مستشفى الزنتان علي الشايبي في تصريح لـ218 أن إنشاء أول نقابة للأطباء بالمدينة سيكون خلال أبريل الجاري.

وأضاف الشايبي أن الاتصالات جارية مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة لإنهاء الاجراءات الإدارية المتعلقة بالموضوع.

وجاءت تصريحات الشايب في حفل اختتام الدورة التي اقيمت بمستشفي الزنتان العام حول الإسعاف والطوارئ بالنظام العالمي الموحد.

وتضمنت الدورة التي استهدفت 50 عاملا من العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفى تدريبات عملية حول كيفية استقبال حالات الطوارئ منذ وصول الحالة واستقبالها والسبل المساعدة على الوصول السريع للفرق الطبية و الأساليب المهنية في توزيع الأدوار وكيفية مرافقة الحالة إلي قسم العناية المركزة وعمل الإجراءات اللازمة لحين الوصول إلى المستشفى.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة كانت قد اعتمدت مستشفى الزنتان للحوادث والجراحة ضمن المستشفيات التابعة لها في مايو عام 2015 م

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