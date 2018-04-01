بلدية بنغازي تستقبل وفد بلدية سرت و عضو مجلس النواب عن مدينة سرت

عين ليبيا

استقبل صباح اليوم الأحد المستشار عبد الرحمن العبار عميد بلدية بنغازي عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زيد هدية ووفد من مجلس البلدي سرت المتمثل في عضو المجلس البلدي سرت مسؤول ملف الصحة الإعمار بالبلدية “هنية بوخريص” ولجنة ملف الإعمار بالمدينة المتكون من د. “فرج الدعيكى” رئيس قسم الهندسة النفطية جامعة سرت، د. “الطيب محمد القبي” عضو مجلس الخبراء والشورى، م. “سالم بوخريص.

وحضر اللقاء كلا من اللجنة الرئيسية والتحضيرية للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لإعمار بنغازي المتمثلة في عضو مجلس النواب عن بنغازي رئيس اللجنة “عائشة الطبلقي” وعضوي مجلس النواب عن مدينة بنغازي “رمضان شمبش” “أحمد شيهوب” وعضوي اللجنة الرئيسية، واللجنة التحضيرية متمثلة في رئيس اللجنة “صلاح العمروني” ومقرر اللجنة “فرج اغريبيل”.

حيث أكد عميد بلدية بنغازي على عمق العلاقات الاجتماعية المترابطة بين المدينتين، وعلى ضرورة التواصل الدائم والمستمر بين بلديتي بنغازي وسرت.

حيث أكد وفد بلدية سرت بأنهم كأعضاء عن المدينة سيعرضون فكرة إصدار قرار لإقامة معرض ومؤتمر لإعمار بمدينتهم والاستفادة من هذه الأفكار والأعمال التي سبقتهم إليها مدينة بنغازي.

وأثني عضو المجلس البلدي سرت مسؤول ملف الصحة الإعمار “هنية بوخريص” على حفاوة الاستقبال والضيافة التي حضوا بها من أهل بنغازي عامةً، منوها إلى أنهم استفادوا كثيراً من الطرح الذي قدم إليهم فيما يتعلق بالمحاور والأهداف والرؤى، مؤكدة على أهمية مشاركة بلدية سرت في هذا الحدث للاستفادة منها مستقبلاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا