شحات.. إفشال عملية تهريب لتمثالين «نادرين»

عين ليبيا

تمكن مركز شرطة شحات من ضبط تمثالين يرجعان إلي العصر الإغريقي، حيث قامت عناصر الشرطة بالعثور على تمثالين من العصر الإغريقي يقدرا

بــ 3000 سنة وذلك بعد ورود معلومات بوجود حفريات بضواحي المدينة.

حيث تم تكليف أعضاء التحريات للتأكد من المعلومات الواردة من أشخاص تم ضبطهم في قضية سرقة جاري التحقيق فيها بالمركز وأفادوا بوجود حفريات في ضواحي المدينة، وتم العثور على مكان للحفريات ووجود تماثيل تم تجهيزها للنقل من مكان الحفر.

وقد تم معاينة التمثال من قبل لجنة أثرية والتي أكدت أثريته ووصفته بأنه تحفة نادرة.

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