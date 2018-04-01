ورشة عمل بعنوان دور الكشاف في صون الموروث الثقافي الليبي بمدينة شحات

برعاية بلدية شحات أقامت البعثة الأمريكية العاملة للآثار في ليبيا وبمشاركة جامعة أوبرلين ومصلحة الآثار الليبية

وكشاف ومرشدات ليبيا ، أقيمت ورشة عمل تدريبية حول ( دور الكشاف في المحافظة وصون الموروث الثقافي الليبي ) .

وقال قائد الإعلام بفوج كشاف شحات ربيع بوربيعة بأن هذه الورشة أقيمت بمدينة شحات و أستمرت لمدة ثلاث أيام ،وذلك لما تتمتع به المدينة من موروث مادي متضمن في الآثار والمتحف الملئ بالعديد من الكنوز الآثرية .

وشارك في الدورة مجموعة من الكشافين والمرشدات من عدد من المفوضيات والأفواج من عدة مدن ليبية.

وقدمت في ورشة العمل عدد من المحاضرات التي توضح أهمية التراث الليبي ومسألة تهريب الآثار والإرشاد السياحي ودور الكشاف في المحافظة علي الموروث الثقافي الليبي .

كما شهدت الورشة جانب من التدريب الميداني على الكيفية السليمة لإنقاذ الآثار وكيفية التنقيب السليم للحفاظ على الآثار حيث تلقى الكشافين شرح عملي من قبل مختصين في هذا الجانب ..

كما تم تجسيد مشاهد لكيفية التنقيب بردم بعض الأشياء ثم اجراء عملية التنقيب عنها من قبل الكشافين بإشراف باحثين متخصصين ليكون الجانب النظري مستوفي بجانب العملي.

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