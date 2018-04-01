مصراته.. دورة تدريبية لمنسقي «الامتحانات»

عين ليبيا

عقدت صباح اليوم الأحد 1 أبريل 2018م بكلية التمريض دورة تدريبية للسادة منسقي الامتحانات بالمدارس التابعة لمراقبة التعليم مصراتة بإشراف مكتب التدريب وتطوير التعليم فرع مصراته.

حيث افتتح علي محمد خضر مدير مكتب التدريب وتطوير التعليم الورشة بكلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور وتحدث عن أهمية منسقي الامتحانات في دعم العملية التعليمية.

وقد حضر الورشة أيضا هاجر الترجمان رئيس قسم التدريب بالمكتب، وخالد اشتيوي رئيس قسم المتابعة.

هذا وقد ألقى المحاضرة الأولى الدكتور محمد الغزالوالمحاضرة الثانية ألقاها الأستاذ محمد سالم خليفة من الادارة العامة للامتحانات.

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