الأمم المتحدة توثقت حالات لإستهداف المدنيين في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها وثقت ستة عشر(16) إصابة في صفوف المدنيين – خمس حالات وفاة وإحدى عشرة حالات إصابة بجروح – وذلك أثناء أعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا، الأمر الذي يشكل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالشهرين المنصرمين. وكان من بين الضحايا ثلاثة رجال وإمرأة وفتاة واحدة لقوا مصرعهم بينما أصيب ثلاثة رجال وإمرأة واحدة وأربعة صبية وثلاث فتيات بجروح.

وأضاف تقرير صادر عن البعثة تلقت “بوابة افريقيا الاخبارية” نسخة منه أنها تعزى معظم الإصابات في صفوف المدنيين إلى القصف (حالتا وفاة وسبع حالات إصابة بجروح)، يعقب ذلك إطلاق النار (حالتا وفاة)، ثم المتفجرات من مخلفات الحرب (تسببت في مصرع شخص واحد) بالإضافة إلى انفجار سيارة مفخخة (إصابة واحدة). ولم يتم التعرف بدقة على السبب الذي أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

ووثقت البعثة عدداً من الإصابات في صفوف المدنيين في سبها (أربع حالات وفيات وثماني حالات إصابة بجروح) وفي درنة (إصابة شخصين بجروح) وفي بنغازي (حالة وفاة واحدة) وأجدابيا (إصابة شخص واحد بجروح).

كما وثقت البعثة أربع إصابات أخرى جراء أعمال يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخرق لقانون حقوق الإنسان الدولي في الزاوية وبنغازي وسبها.

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