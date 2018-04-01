المؤقتة تعيد منع تصدير التمور 

قررت وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، إعادة العمل بقرار حظر تصدير التمور بكافة أنواعه بعد أن قررت في أغسطس من العام الماضي رفعه.

ووفق بيان للوزارة، فإنها أعادت قرار الحظر بشكل مؤقت بسبب اقتراب حلول شهر رمضان، و مشيرة أن الحظر سيستمر حتى انتهاء رمضان.

ويعاني مزارعو النخيل من عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم في المدن الليبية بسبب الوضع الأمني المتردي، كما أن انقطاع الكهرباء أثر بشكل كبير على تخزين التمور كما تسبب في قلة المياه مما عاد سلبا على انتاج وإكثار النخيل .

يشار إلى أن عدد أشجار النخيل في ليبيا تبلغ 6.4 مليون شجرة لأنواع متعددة أبرزها (الدلقة، والصعيدي، والجدع ، الصيفي، والبكراري ، الخضرايا).

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