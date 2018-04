سرية الألغام بسرت تفكك عدد من المتفجرات بمناطق متفرقة في المدينة

المتوسط :

تمكنت سرية الألغام ومخلفات الحرب التابعة لقوة حماية و تأمين سرت من تفكيك قديفه ، جاهزة للانفجار، بالحي الثاني بمدينه سرت.

وأوضح الناطق باسم سريه الالغام ومخلفات الحرب التابعة لقوه حمايه وتأمين سرت “سالم الأميل” في تصريح خاص بــ”المتوسط” أن السرية تمكنت أيضا من تفكيك مجموعة ألغام بمعسكر الساعدي في سرت، و أيضل قاما بتفكيك لغم مدرعات زرع بجانب الطريق بمنطقه القزاح جنوب المحطم البخارية سرت

وقال الأميل أن السرية تستقبل بشكل يومي عدد من البلاغات من قبل المواطنين القاطنين في المدينة حول وجود ألغام ومفخخات بعضها في البيوت والأخرى في المزارع والطرقات، موضحا بأن أهالى المدينة يعيشون فوق حقول من الالغام والمفخخات التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي في المدينة.

وأفاد الأميل، أن السرية تواصل عملها عن كثب في ظل انعدام الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها ، مستنكرا خذلان المسؤولين والمجتمع الدولي لتوفير أبسط المعدات اللازمة لهم من أجل إتمام مهامهم.

