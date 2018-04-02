العاملون في شركة المياه والصرف ببلدية طبرق يدخلون في اضراب

دخل العاملون في شركة المياه والصرف الصحي ببلدية طبرق ،الأحد ،في اضراب مفتوح ،احتجاجًا على تأخر رواتبهم لأكثر من أربعة أشهر.

و استنكر العاملون في بيان مشترك ،بشدة استمرار معاناة الموظفين بسبب ما وصفوه بالمركزية الإدارية والوسطى، يأتي كل هذا على الرغم من أنهم يعملون في أعمال خطرة من الناحية الصحية ،إضافة إلى عدم صرف التأمين الصحي لهم وتوقف الأموال اللازمة للتشغيل والصيانة، واستمرار تعدي المواطنين على محابس التوزيع الرئيسة، ناهيك عن عدم تعاون الأجهزة الأمنية معهم في هذا الشأن، وعدم وجود نقابة حريصة على حقوق العاملين.

وأضاف العمال في بيانهم أن عدم تعاون الجهات العامة متمثلة في الأمن والحرس البلدي والبلدية زاد من حدة الأمر، واستمرار التعديات على مقرات ومعدات الشركة بالسرقة والتخريب لعدم توفر العناصر البشرية اللازمة للتشغيل والحراسة والتأمين.

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