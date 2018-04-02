البحرية الليبية تنقذ 80 مهاجرا غير شرعي بينهم عرب وأفارقة قبالة سواحل زوارة غرب ليبيا

أنقذ حرس السواحل الليبي الأحد ثمانين مهاجرا غير شرعي بعد تعطل قاربهم قبالة سواحل مدينة زوارة غرب ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم إن المهاجرين من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة مشيرا إلى أنهم نقلوا إلى مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة تاجوراء غرب ليبيا، بعد تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

وكانت البحرية الليبية قد أعلنت في منتصف مارس آذار الماضي أنها ضبطت ناقلة لتهريب النفط شمال جزيرة فروة غرب ليبيا وأن دورية أخرى أنقذت مائة وواحدا وعشرين مهاجرا غير قانوني كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه شمال منطقة أبو كماش غرب ليبيا.

وأشار قاسم إلى أن المهاجرين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، قبيل منصف الليل، مبينا أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

الجدير بالذكر أن البحرية الليبية أعلنت منذ مطلع العام الجاري أنها ضبطت وأنقذت أكثر من ألفين سبعمائة مهاجر غير قانوني في حوادث منفصلة.

وبحسب التقارير الدولية تعتبر ليبيا المركز الرئيسي للهجرة غير القانونية من إفريقيا إلى أوروبا وبحسب إحصائيات البحرية الليبية تمكنت فرق حرس السواحل من ضبط وإنقاذ أكثر من ستة عشر ألف مهاجر خلال العام الماضي.

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