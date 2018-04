القابضة للطيران الليبي تعلن توحيد الادارة

المتوسط :

أعلنت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، اليوم الأحد، عزمها توحيد مجلس إدارة الشركة وإنهاء حالة الإنقسام و الفوضي الإدارية.

وأقرت الشركةـ في بيان لها، بالتوافق حول تكليف عضو مجلس الإدارة أبوبكر محمد القاضي رئيسا لمجلس الإدارة ، والعمل على إنهاء المنازعات والقضايا كافة أمام المحاكم في الداخل والخارج التي تتعلق بالتمثيل القانوني للشركة.

و أوضحت الشركة أن الإجراءات كافة التي ستتخذ من قبل مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية ستكون بموافقة وبالتنسيق المسبق مع مجلس إدارة شركة الطيران القابضة وخاصةً تلك التي تمس المراكز القانونية للعاملين بالشركة وتكليف شاغلي الوظائف القيادية بها .

و أعرب مجلس إدارة الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة عن أمله في أن تكون هذه الخطوة الهامة بداية لتصحيح مسار الشركة وحائلاً دون انهيارها أو الاستمرار في تردي أوضاعها.

