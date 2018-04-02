بنغازي.. انطلاق دورة تطوير القيادات الإدارية للمؤسسات التعليمية

عين ليبيا

انطلقت صباح اليوم الأحد 1 أبريل بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم دورة تطوير القيادات الإدارية للمؤسسات التعليمية التي ينظمها المركز العام بالتعاون مع مجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

تهدف الدورة التي استهدفت عدد 22 متدرب إلى الرفع من كفاءة مديري المدارس ومساعديهم وتتواصل أعمالها على مدى عشرة أيام متتالية يتم خلالها التطرق لأهم المهارات الفنية والإدارية لمديري المدارس وكيفية تقديم مفهوم الإدارة المدرسية وفق أسس علمية.

تمحورت محتوى الدورة التي يلقيها نخبة من أستاذة الماجستير والدكتورتة حول (الإدارة المدرسية والاتصال المدرسي _مسؤوليات وأدوار الإدارة المدرسية _مشكلات الإدارة والإشراف الفني _العلاقات في مجال الإدارة المدرسية _عمليات الإدارة وإدارة الوقت _ الإدارة المدرسية والمناخ المدرسي) إلى جانب عديد المحاور التي سيتم تناولها خلال الدورة.

تأتي هذه الدورة ضمن التعاون المتبادل بين المركز العام للتدريب وتطوير التعليم ومجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تطوير العملية التعليمية من خلال استهدافها بمثل هذه الدورات التدريبية التي تعمل على تنمية المهارات التدريبية والتعليمية لكافة العاملين بقطاع التعليم.

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