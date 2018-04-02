اخبار ليبيا الان

قوات الأمن باجدابيا تحتجز 5 اشخاص في البوابة الشرقية

تم النشر منذُ 22 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوقف رجال الأمن الداخلي اجدابيا 5 أشخاص قاموا بالتهجم على العسكريين المتواجدين بالبوابة الشرقية للمدينة بعد أن طلبوا منهم رجال الأمن الوقوف لغرض التفتيش .

وأكدت وحدة الإعلام بمديرية أمن اجدابيا، أن المتهمين قاموا بالهجوم قبل خروجهم من المدينة على مواطن آخر من مدينة بنغازي ومتواجد داخل اجدابيا .

يشار  إلى أن المذكورين من سكان مدينة بنغازي ويحملون اسلحة متوسطة وبعض المخدرات داخل سيارتهم  وبعد القبض عليهم تم احالتهم لقسم البحث الجنائي لإستكمال باقي الإجراءات والتحقيقات بخصوصهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك