قوات الأمن باجدابيا تحتجز 5 اشخاص في البوابة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوقف رجال الأمن الداخلي اجدابيا 5 أشخاص قاموا بالتهجم على العسكريين المتواجدين بالبوابة الشرقية للمدينة بعد أن طلبوا منهم رجال الأمن الوقوف لغرض التفتيش .

وأكدت وحدة الإعلام بمديرية أمن اجدابيا، أن المتهمين قاموا بالهجوم قبل خروجهم من المدينة على مواطن آخر من مدينة بنغازي ومتواجد داخل اجدابيا .

يشار إلى أن المذكورين من سكان مدينة بنغازي ويحملون اسلحة متوسطة وبعض المخدرات داخل سيارتهم وبعد القبض عليهم تم احالتهم لقسم البحث الجنائي لإستكمال باقي الإجراءات والتحقيقات بخصوصهم .

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