بوحليقة يزور عدد من كليات مدينة طبرق

أدى رئيس جامعة طبرق الدكتور عبد العزيز عبد الكريم بوحليقة ،زيارة تفقدية لكليات التربية البدنية ، وكلية الأثار ، وكلية التربية ، وكلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، وكلية الهندسة بالجامعة ” وذلك للوقوف على نقص أعضاء هيأة التدريس بالكليات وإيجاد حلول مستعجلة لهذا النقص نهاية هذا العام الدراسي خاصة في السنوات المتقدمة مثل ” سنة الرابعة ” و التي يصعب فيها ترحيل المواد الدراسية لأسباب تتعلق بكل قسم .

وعقد رئيس الجامعة خلال زيارته سلسلة من الإجتماعات مع عمداء الكليات ، وذلك بحضور مدير إدارة أعضاء هيأة التدريس وطاقم الإدارة ناقش خلالها النقص الحاصل في عدد من أقسام الكليات في أعضاء هيأة التدريس و إيجاد الحلول العاجلة لهذا النقص ،مؤكداً خلال إجتماعاته علي أن هذه الصعوبات خارجة عن إدارة الجامعة بسبب وضع الدولة في عدم الأستقرار السياسي والأمني الحاصل

بها لجلب أعضاء هيأة التدريس ، منوهاً بأن التعاقد مع الأساتذة الأجانب مسألة صعبة للغاية في ظل هذه الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد .

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