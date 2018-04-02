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بوحليقة يزور عدد من كليات مدينة طبرق

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أدى رئيس جامعة طبرق الدكتور عبد العزيز عبد الكريم بوحليقة  ،زيارة تفقدية لكليات التربية البدنية ، وكلية الأثار ، وكلية التربية ، وكلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، وكلية الهندسة بالجامعة ” وذلك للوقوف على نقص أعضاء هيأة التدريس بالكليات وإيجاد حلول مستعجلة لهذا النقص  نهاية هذا العام الدراسي  خاصة في السنوات المتقدمة مثل ” سنة الرابعة ” و التي يصعب فيها ترحيل المواد الدراسية لأسباب تتعلق بكل قسم .

وعقد رئيس الجامعة خلال زيارته سلسلة من الإجتماعات مع عمداء الكليات ،  وذلك بحضور مدير إدارة أعضاء هيأة التدريس وطاقم الإدارة ناقش خلالها النقص الحاصل في عدد من أقسام الكليات في أعضاء هيأة التدريس و إيجاد الحلول العاجلة لهذا النقص ،مؤكداً خلال إجتماعاته علي أن هذه الصعوبات خارجة عن إدارة الجامعة بسبب وضع الدولة في عدم الأستقرار السياسي والأمني الحاصل 

بها لجلب أعضاء هيأة التدريس ، منوهاً بأن التعاقد مع الأساتذة الأجانب مسألة صعبة للغاية في ظل هذه الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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