وزيرة الشؤون الاجتماعية توقع محضرًا للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية، مساء أمس الأحد، على محضر للتعاون، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تونس، حيث وقع المحضر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية «فاضي الشافعي» وعن الصليب الأحمر رئيس بعثة اللجنة «كارل ماتيلي» بحضور مدير عام مركز تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بجنزور «عامر الناوي» ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة «نعيمة الرياني » ومنسق الاتفاق «عبد المجيد الشاعر».

ونص المحضر على تقديم الدعم الفني والتقني لمركز تأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بجنزور، حتي يستطيع المركز القيام بدوره في رعاية هذه الشريحة بأفضل الطرق والوسائل المتبعة عالمياً.

