بحث تأمين زيارة الثني و المجلس الأعلى للقضاء لمدينة طبرق

أجتمع مدير أمن طبرق عقيد ميلود جواد المريمي يوم أمس الأحد مع مساعد الشؤون الأمنية عقيد مجيد أدريس المسماري ، ورؤساء الأقسام والوحدات والمراكز التابعة لمديرية أمن طبرق وذلك لبحث تأمين زيارة المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الأثنين .

وكشف مسؤول الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق ” حسين الجراري ” في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن الإجتماع بحث أيضاً إمكانية تأمين زيارة رئيس مجلس الوزراء بالحكومه الليبية المؤقتة ” عبد الله الثني ” .

مؤكداً بأن مدير الأمن ناقش خلال إجتماعه الخطة الأمنية وكيفية تقسيم العناصر كلاً حسب جهته ومكانه المخصص في الحماية

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