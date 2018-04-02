هذا موعد إفتتاح مستشفي امساعد الجديد

تفقد وكيل عام وزارة الصحة، المؤقتة الدكتور سعد عقوب اثناء الزيارة الميدانية التي يرافقة فيها مستشار رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة السنوسي صالح للاطلاع علي واقع العمل في إنجاز مستشفي امساعد العام الجديد الذي في طور الإنشاء وتحديد نسبة الإنجاز .

وكما وتم خلال الزيارة الاطلاع علي عدد من المنشآت والمرافق الطبية والأجهزة التابعة للقطاع داخل نطاق البلدية برفقة مدير مستشفي امساعد القروي الدكتور حسين الحبوني وعدد من مسؤوليه الصحة بالبلدية .

واستمع وكيل عام وزارة الصحة اثناء تفقده للمراحلة الثانية لمستشفي امساعد العام وأعمال الإنشاء الجارية للطابق الثاني إلى شرح وافي حول أعمال التطوير ومنظومة العمل بالمستشفى مطالبا بضرورة العمل علي ان يكون التصميم بشكل يسهل معه وصول المريض لها، مشددا على ضرورة أن يكون النظام الإنشائى للمستشفى على غرار المراكز التخصصية .

من جانبه، قال مدير عام مستشفي امساعد الدكتور حسين الحبوني ،، إن مستشفى امساعد الجاري إنشاءه حاليا سيكون بسعة سريرة تصل الي 120 سريرآ، وسيتم افتتاحه مطلع العام المقبل، مؤكدا أن المستشفى مهم جدا ويخدم قطاعا عريضا من مواطنى شرق ليبيا ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستتولى تجهيز المستشفى بعد استكمال المباني والإنشاءات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية