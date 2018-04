المتوسط:

ألقت قوات الأمن الداخلي بإجدابيا، القبض على 5 أشخاص قاموا بالتهجم على العسكريين المتواجدين بالبوابة الشرقية للمدينة، بعد أن طلبوا منهم رجال الأمن الوقوف لغرض التفتيش .

وأكدت وحدة الإعلام بمديرية أمن اجدابيا، إن المتهمين قاموا بالهجوم قبل خروجهم من المدينة على مواطن آخر من مدينة بنغازي ومتواجد داخل اجدابيا .

يذكر أن المذكورين من سكان مدينة بنغازي ويحملون أسلحة متوسطة وبعض المخدرات داخل سيارتهم، وبعد القبض عليهم تم إحالتهم لقسم البحث الجنائي لاستكمال باقي الإجراءات والتحقيقات بخصوصهم .

The post «أمن إجدابيا» يقبض على 5 أشخاص هاجموا عسكريين بالبوابة الشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية