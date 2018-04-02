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«أمن إجدابيا» يقبض على 5 أشخاص هاجموا عسكريين بالبوابة الشرقية

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

ألقت قوات الأمن الداخلي بإجدابيا، القبض على 5 أشخاص قاموا بالتهجم على العسكريين المتواجدين بالبوابة الشرقية للمدينة، بعد أن طلبوا منهم رجال الأمن الوقوف لغرض التفتيش .

وأكدت وحدة الإعلام بمديرية أمن اجدابيا، إن المتهمين قاموا بالهجوم قبل خروجهم من المدينة على مواطن آخر من مدينة بنغازي ومتواجد داخل اجدابيا .

يذكر أن المذكورين من سكان مدينة بنغازي ويحملون أسلحة متوسطة وبعض المخدرات داخل سيارتهم،  وبعد القبض عليهم تم إحالتهم لقسم البحث الجنائي لاستكمال باقي الإجراءات والتحقيقات بخصوصهم .

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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