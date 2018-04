«العام للتدريب وتطوير التعليم» ينظم دورة لرفع كفاءة القيادات الإدارية للمؤسسات التعليمية

المتوسط:

انطلقت، صباح أمس الأحد، دورة تطوير القيادات الإدارية للمؤسسات التعليمية التي ينظمها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع مجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف رفع كفاءة 22 متدرب من مديري المدارس ومساعديهم.

تأتي هذه الدورة، التي تستمر لمدة عشرة أيام متتالية، بهدف عرض لأهم المهارات الفنية والإدارية لمديري المدارس وكيفية تقديم مفهوم الإدارة المدرسية وفق أسس علمية، ضمن التعاون المتبادل بين المركز العام للتدريب وتطوير التعليم ومجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تطوير العملية التعليمية من خلال استهدافها بمثل هذه الدورات التدريبية التي تعمل على تنمية المهارات التدريبية والتعليمية لكافة العاملين بقطاع التعليم.

