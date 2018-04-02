رئيس مجلس الإدارة لصندوق الضمان الاجتماعي يقدم الشكر لموظفي فرع «المنطقة الوسطى»

عين ليبيا

قدم الدكتور إدريس حفيظه المبروك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق الشكر لجميع موظفي فرع المنطقة الوسطى على المجهودات التي يبذلونها وتفانيهم في أداء أعمالهم متمنيا استمرار الحماس والشعور بالمسؤولية بنفس الوثيرة ونفس العطاء والجدوه التي لا تنطفئ.

جاء ذلك أثناء مداخلة هاتفية أجراها خلال اجتماع عقد بمقر ديوان فرع المنطقة الوسطى ضم عبدالوهاب عريبي رئيس اللجنة الرئيسية لإحياء وتفعيل صندوق الضمان الاجتماعي فرع المنطقة الوسطى والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق رقم 341 لسنة 2017 وخالد سرير مدير إدارة الشؤون المالية بالصندوق ومحمد السايح مدير فرع المنطقة الوسطى بحضور السادة رؤساء الاقسام والمكاتب والوحدات الرئيسية بالفرع.



حيث ناقش الاجتماع الاعمال التي قامت بها اللجان الفرعية من فرز وحصر لملفات أصحاب المعاشات بأنواعها واستعراض ماورد بتقرير اللحان الفرعية.



وبعد انتهاء الاجتماع قام الحاضرون بجولة في قسم المعاشات والمنافع وقسم التقاعد العسكري اطلعوا خلالها على الملفات التي تم تجليدها وحفظها في الأماكن المخصصة وأبدو ارتياحهم للجهود التي بذلت.

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