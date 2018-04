«المسرح الوطني بنغازي» تشارك في فعاليات مهرجان الطفل العربي

المتوسط:

شاركت فرقة المسرح الوطني بنغازي التابعة للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة، أمس الأحد، في فعاليات مهرجان الطفل العربي الذي أقيم بمنطقة قبلي بالجنوب التونسي بمشاركة العديد من الفرق العربية والتونسية.

وكانت مشاركة الفرقة بمسرحية «محكمة الحطاب» للكاتب المسكيني الصغير ومن إخراج الفنان علي الأشلم وتمثيل مراد العرفي وعلاء الأوجلي وأيمن الشعافي ومروان العبار ومهدي سعد وسينوغرافيا عوض الفيتوري، وحصل الفنان مراد العرفي على جائزة أفضل ممثل بالمهرجان

