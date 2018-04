«حسن أونيس» يتعرض لأزمة صحية أثناء زيارته للقاهرة

المتوسط:

أثناء مهمة العمل التي يؤديها، حسن أونيس رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، إلى جمهورية مصر العربية، هذه الأيام، أصيب بإعياء وإرهاق شديدين ما أضطره إلى دخول المستشفى لإجراء تحاليل فحوصات طبية الزمته عملية قسطرة، تم إجراؤها.

وقد زاره في المستشفى واتصل به عدد من المسئولين والمواطنين للاطمئنان على صحته، فيما توجهت إدارة الشئون الإعلامية بالهيئة العامة للثقافة بالشكر والامتنان لكل من زاره أو اتصل به أو سأل عن حالته الصحية.

