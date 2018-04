منتدى خطى الغد الثقافي للطفل يزور المتحف الوطني والمدينة القديمة بطرابلس

المتوسط:

نظم منتدى خطى الغد الثقافي للطفل التابع للهيئة العامة للثقافة، زيارة للمتحف الوطني والمدينة القديمة بمدينة طرابلس، بحضور مدير مكتب ثقافة الطفل بالهيئة السيدة حياة بن غارات وفريق المنتدى.

وكانت الانطلاقة من مقر المنتدى بشارع ميزران سيرا على الإقدام باتجاه ميدان الشهداء وصولا للمتحف الوطن للتعرف على التحف والمقتنيات الاثرية عن قرب

وقام الأطفال بجولة ميدانية داخل الأسواق العتيقة للمدينة القديمة للتعرف عن قرب على المقتنيات التقليدية وتعريف الأطفال بأصالتهم وتراثهم الثقافي عبر العصور.

