«مكافحة الهجرة» يجري تحليلات طبية لـ 22 مهاجرا سودانيا

المتوسط:

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، بإجراء تحليلات طبية لعدد 22 مهاجرا غير شرعي، من الجنسيه السودانية، وتبين من خلال نتائج التحاليل بأنهم مصابين بأمراض معدية التهاب الكبد الوبائي والإيدز، حيث أفاد رئيس الفرع الملازم أول محمد الفضيل أن هذا العدد تم إجراء التحليل عليهم خلال شهر مارس 2018 وذلك خلال عمليات التفتيش على الشهادات الصحية للأجانب داخل المدينة.

وأضاف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أنه وبعد إجراء التحليلات، سيتم ترحيلهم من الكفرة إلى السودان.

