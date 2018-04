الأحوال المدنية تفعل إجراءات جديدة لتحسين سير العمل

المتوسط :

طالب رئيس مصلحة الاحوال المدنية “محمد بالتمر” رؤساء مكاتب الاصدار و المكاتب الخدمية بالعمل بشكل يومي .

و أفاد بالتمر، في بيان أصدره أمس الأحد، أن العمل بين الموظفين يقسم على ثلاث دوريات على مدار اليوم و ذلك من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

جدير بالذكر أن مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي كانت من اوائل السجلات المدنية التي عملت بالدوام المسائي لتخفيف الازدحام امام المواطنين وقد نجحت في تخفيفه.

