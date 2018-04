عاملو الصرف الصحي بطبرق يعلنون اعتصام مفتوح

المتوسط :

اعلن عدد من العاملين بشركة المياه والصرف الصحي في بلدية طبرق، أمس الأحد، عن اعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم.

وأرجع العاملون بالشركة،في بيان لهم، أن الاعتصام جاء بسبب تأخر مرتباتهم لأربعة أشهر وعدم صرف التأمين الصحي لهم رغم مخاطر العمل التي يتعرضون لها و كذلك توقف الأموال اللازمة للتشغيل والصيانة، واستمرار تعدي المواطنين على محابس التوزيع الرئيسة، وعدم تعاون الأجهزة الأمنية بالخصوص، وعدم وجود جسم نقابي حريص على حقوق العاميلن، واستمرار معاناة الموظفين بسبب ماوصفوه بالمركزية الإدارية والوسطى.

وأضاف العمال، أن عدم تعاون الجهات العامة المتمثلة في الأمن والحرس البلدي والبلدية ، وكذلك استمرار التعديات على مقرات ومعدات الشركة بالسرقة والتخريب لعدم توفر العناصر البشرية اللازمة للتشغيل والحراسة والتأمين فاقم من حدة الأزمة.

