السفارة الليبية بمصر تعلن عن وصول جوازات الليبين إلى القاهرة

أكد رئيس القسم القنصلي بسفارة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية ، طارق الحويج ، اليوم الاثنين، وصول جوازات سفر الليبيين إلى القاهرة..

وأوضح الحويج أن العمل جار على تبويب الجوازات في قوائم، تمهيدا لتسليمها لأصحابها، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تشمل 1017 جواز سفر قام أصحابها بالتصوير في مقر القنصلية الليبية بالقاهرة في شهر فبراير للعام الماضي و التي تعد آخر دفعة تم تصويرها سابقا.

وأفاد الحويج بأنن القسم القنصلي سيعلن خلال اليومين القادمين عن مواعيد استلام الجوازات، بواقع 150 جواز سفر كل يوم وذلك تسهيلا على المواطنين الليبين..

وناشد الحويج أصحاب الجوازات الالتزام بالحضور في الموعد المحدد لاستلام الجواز مصحوبين بالجواز القديم، ورقم صاحب الجواز في كشف التسليم.

وأعرب الحويج عن امتنانه البالغ للجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ووزير الخارجية المفوض، وسفير دولة ليبيا في القاهرة، ومدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ورئيس وأعضاء مصلحة الجوازات، لتأمين حصول الليبيين في الخارج على جواز السفر.

