ديوان المحاسبة يوقف قرار الرئاسي بشأن توريد السلع

طالب ديوان المحاسبة بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن توريد السلع من خلال مستندات برسم التحصيل لحين دراسة الأسباب ومعالجة ما يشوبه من شبهات فساد.

جاء ذلك خلال اجتماع،امس الأحد، حضره النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري، في ديوان المحاسبة مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة طاهر سركس والمستشار المالي بالمجلس الرئاسي ميلود الرجباني،وعدد من مديري إدارات ديوان المحاسبة.

