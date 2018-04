المتوسط :

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري ستناقش قضية الإرهاب في ليبيا.

وأفاد شكري، فى مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أمس الاحد، أن القمة ستبحث أيضا التأثيرات الناجمة عن الإرهاب سواء كانت فى سورية أو ليبيا أو اليمن باعتبارها قضية تهتم بها الدول العربية ،بحسب تعبيره.

وأكد شكري، أن الجهود التى تبذلها مصر لحماية مواطنيها من الإرهاب سواء فى العمل العسكري القائم فى سيناء أو فى حماية حدودها الغربية من تسلل العناصر الإرهابية، هى أمور تجعل من هذه القضية فى مقدمة اهتمامات الدول العربية.

The post شكري : القمة العربية المقبلة ستبحث قضية الإرهاب في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية