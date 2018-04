«صندوق الضمان الاجتماعي» يقدم الشكر لموظفي فرع «المنطقة الوسطى»

المتوسط:

قدم الدكتور إدريس حفيظه المبروك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، الشكر لجميع موظفي فرع المنطقة الوسطى على المجهودات التي يبذلونها وتفانيهم في أداء أعمالهم متمنيا استمرار الحماس والشعور بالمسؤولية بنفس الوثيرة ونفس العطاء والجدوه التي لا تنطفئ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر ديوان فرع المنطقة الوسطى ضم عبدالوهاب عريبي رئيس اللجنة الرئيسية لإحياء وتفعيل صندوق الضمان الاجتماعي فرع المنطقة الوسطى والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق رقم 341 لسنة 2017 وخالد سرير مدير إدارة الشؤون المالية بالصندوق ومحمد السايح مدير فرع المنطقة الوسطى بحضور السادة رؤساء الأقسام والمكاتب والوحدات الرئيسية بالفرع.

وناقش الاجتماع الأعمال التي قامت بها اللجان الفرعية من فرز وحصر لملفات أصحاب المعاشات بأنواعها واستعراض ما ورد بتقرير اللجان الفرعية.

