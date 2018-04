رئيس جامعة طبرق يتفقد عدد من الكليات ويناقش نقص أعضاء هيئة التدريس

المتوسط:

قام رئيس جامعة طبرق الدكتور عبد العزيز عبد الكريم بوحليقة، بزيارة تفقدية لكليات التربية البدنية، الآثار، الاقتصاد والعلوم السياسية، الهندسة بالجامعة، بهدف الوقوف على نقص أعضاء هيئة التدريس بالكليات وإيجاد حلول مستعجلة لهذا النقص نهاية هذا العام الدراسي.

وعقد رئيس الجامعة خلال زيارته سلسلة من الإجتماعات مع عمداء الكليات، وذلك بحضور مدير إدارة أعضاء هيئة التدريس وطاقم الإدارة، ناقش خلالها النقص الحاصل في عدد من أقسام الكليات في أعضاء هيئة التدريس وإيجاد الحلول العاجلة لهذا النقص.

