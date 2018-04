دورة تدريبية لمنسقي «الامتحانات» بمدارس مصراتة

المتوسط:

بإشراف مكتب التدريب وتطوير التعليم فرع مصراته، عقد بكلية التمريض دورة تدريبية لمنسقي الامتحانات بالمدارس التابعة لمراقبة التعليم مصراتة، حيث افتتح علي محمد خضر مدير مكتب التدريب وتطوير التعليم الورشة بكلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور وتحدث عن أهمية منسقي الامتحانات في دعم العملية التعليمية.

حضر الورشة هاجر الترجمان رئيس قسم التدريب بالمكتب، وخالد اشتيوي رئيس قسم المتابعة. وألقى المحاضرة الأولى الدكتور محمد الغزال، فيما ألقى المحاضرة الثانية محمد سالم خليفة من الادارة العامة للامتحانات.

