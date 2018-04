«بلدية شحات» تشهد ورشة عمل تدريبية حول دور الكشاف في صون الموروث الثقافي الليبي

المتوسط:

نظمت البعثة الأمريكية العاملة للآثار في ليبيا بمشاركة جامعة أوبرلين ومصلحة الآثار الليبية وكشاف ومرشدات ليبيا، ورشة عمل تدريبية حول «دور الكشاف في المحافظة وصون الموروث الثقافي الليبي»، برعاية بلدية شحات .

وشهدت الورشة عدد من المحاضرات التي توضح أهمية التراث الليبي ومسألة تهريب الآثار والإرشاد السياحي ودور الكشاف في المحافظة على الموروث الثقافي الليبي، بالإضافة إلى جانب من التدريب الميداني لإنقاذ الآثار وكيفية التنقيب السليم للحفاظ على الآثار حيث تلقى الكشافين شرح عملي من قبل مختصين في هذا الجانب.

