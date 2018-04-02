زوارة تستلم محرقة جديدة للتخلص من النفايات الطبية بشكل صحي

عين ليبيا

قامت بلدية زوارة باستلام جهاز محرقة طبية (Medical incinerator Stuart SF Muffle Furnaces (SF 20، من ممثل شركة زون للتقنية المساهمة، حيث تعهدت الشركة بتقديم تدريب على الاستعمال لمن يهمه الأمر من بلدية زوارة .

حيث أن هذا الجهاز مخصص للتخلص من النفايات الطبية بشكل صحي ولايضر بالبيئة وبدورها البلدية قامت بتسليمه إلى مكتب الاصحاح البيئي وشركة النظافة زوارة من باب الاختصاص حيث ستشرف على استخدامه.

وجاء تسلم هذا الجهاز في اطار المشروع النموذجي «تحسين منظومة النظافة والبيئة المحلية في بلدية زوارة» المندرج ضمن برنامج دعم الحكم المحلي والاستقرار في ليبيا.

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