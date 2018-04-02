اخبار ليبيا الان

تظاهرة رياضية تحت عنوان «تظاهرة السلام» تجوب شوارع رقدالين

تم النشر منذُ 18 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

عين ليبيا

أقيم بمدرسة رقدالين المركزية تظاهرة رياضية تحت عنوان «تظاهرة السلام» حيث شارك في هذه التظاهرة العديد من المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التعليم في رقدالين وبإشراف مكتب النشاط المدرسي بمراقبة التعليم رقدالين وبحضور وكيل الديوان بالبلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك