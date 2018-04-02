تظاهرة رياضية تحت عنوان «تظاهرة السلام» تجوب شوارع رقدالين

عين ليبيا

أقيم بمدرسة رقدالين المركزية تظاهرة رياضية تحت عنوان «تظاهرة السلام» حيث شارك في هذه التظاهرة العديد من المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التعليم في رقدالين وبإشراف مكتب النشاط المدرسي بمراقبة التعليم رقدالين وبحضور وكيل الديوان بالبلدية.

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